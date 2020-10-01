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Gündem AFAD açıkladı! Malatya'da korkutan deprem
Gündem

AFAD açıkladı! Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 05:09:00 -
AFAD açıkladı! Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabaha karşı 04:05'te Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı.

İstanbul Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisi geçildi.

Ağustos ayında Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2'lik bir deprem meydana gelmişti. Gündüz vakti gerçekleşen bu depremde vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek sokaklara dökülmüştü.

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