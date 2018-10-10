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Af yasası için 5'te 3 çoğunluk şartı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine göre, genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabul edilmesi için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek.

10 Ekim 2018 Çarşamba 01:43
Af yasası için 5'te 3 çoğunluk şartı

Af ile ilgili önerilerin kabul edilmesi gereken TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu, ilgili maddelerin tümünde ayrı ayrı aranacak.

"Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel veya özel af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri" başlıklı TBMM İçtüzüğü'nün 92. maddesi, "Genel veya özel af ilanını içeren kanun teklifleri" şeklinde değiştirildi.

Sonucu açık oylama belirleyecek

Genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabulü, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkün olacak.

Gerekli çoğunluk, söz konusu tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tümünün oylamasında ayrı ayrı aranacak.

Teklif hakkında verilen genel veya özel af ilanını içeren değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması açık oylama suretiyle tekrarlanacak.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 01:43
  1. TBMM
  2. af düzenlemesi

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