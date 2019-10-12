Af son dakika haberlerine göre ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak?

Af son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Af yasası ve ceza indiriminin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı reformu ile amacımız milletimizin adalet beklentisine cevap vermektir." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Birden fazla paketimiz olacak.” dedi. Af konusunda yapılan bu açıklamalardan sonra gözler, af yasasının ne zaman Meclis'e geleceğine çevrildi. "Birden fazla paketimiz olacak.

Af son dakika haberi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Af yasası çıkacak mı? Af yasası ne oldu?, Af yasası ceza indiriminde son durum ne? İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. Denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı. Konu ile ilgili bir soru sorulmasının ardından Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi. AK Parti milletvekilleri, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı. "Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı. 38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. Ceza infaz indirimi ayrı bir paket olarak gelecek.

Denetim süresi ne kadar olacak?

Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak.

Koşullu salıverme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler, yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak biline bu usul hakkında da önemli bir atılıyor. yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek.

Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıl 6 aya çıkarılıyor

Düzenleme ile alternatif infaz usulleri de güçlendiriliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkân tanınıyordu. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem de işlemiyordu. Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevine girerek çekebilecek.

Kadın hükümlü cezayı evde mi çekecek?

Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişliyor. mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 2 yıla çıkarılıyor. 2 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imam tanınıyordu. Bu süre şimdi 3 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 5 yıla çıkarılıyor.

Ceza indirim af yasası ile kimler cezaevinden çıkacak?

Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor. Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. yeni düzenleme ile bu süre 1 yıla çıkarılıyor. Yani bir kadın doğum yaptıktan 1 yıl sonra cezaevine girecek.

Düzenleme ile hükümlülerin cezaevi dışında hastane, adliye gibi yerlerde işledikleri fiiller için de disiplin cezası verilebilecek. Bu disiplin cezaları iyi hal durumlarında etki edecek. Hakkında adli kontrol kararı verilen çocuk hükümlüler için de önemli bir düzenleme geliyor. Denetimli serbestlik kapsamında takibi yapılan bu çocuklar için psikolog görevlendirilecek. Psikologlar çocuklarla belirli periyotlarda görüşmeler yapacak. Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.