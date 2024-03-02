Af Örgütü’nden İsrail’e soruşturma çağrısı

Örgütün Filistinli sivillere yönelik ihlalleri belgelemeyi sürdürdüğü ve bu saldırıyı da bunun parçası kabul ettiği belirtilen açıklamada, “Gazze’nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır” ifadesi kullanıldı.

Gazze’de insanların açlıkla mücadele ettiği, Birleşmiş Milletlerin ise kıtlık uyarısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Gazze Şeridi’nde şahit olduğumuz felaket niteliğindeki insani krizin sorumlusu, İsrail’in 16 yıldır devam eden yasa dışı ablukasını takip eden acımasız bombardımanıdır” denilirken Gazzelilerin korunması için acil önlem alınması gerektiği belirtildi.