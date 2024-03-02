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Dünya Af Örgütü’nden İsrail’e soruşturma çağrısı
Dünya

Af Örgütü’nden İsrail’e soruşturma çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 14:01:00 -
Af Örgütü’nden İsrail’e soruşturma çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Gazze’de yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail güçlerince öldürülmesiyle ilgili, “acil soruşturma başlatılmalıdır” açıklamasını yaptı. İngiltere merkezli örgüt, saldırıya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Örgütün Filistinli sivillere yönelik ihlalleri belgelemeyi sürdürdüğü ve bu saldırıyı da bunun parçası kabul ettiği belirtilen açıklamada, “Gazze’nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır” ifadesi kullanıldı.
Gazze’de insanların açlıkla mücadele ettiği, Birleşmiş Milletlerin ise kıtlık uyarısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Gazze Şeridi’nde şahit olduğumuz felaket niteliğindeki insani krizin sorumlusu, İsrail’in 16 yıldır devam eden yasa dışı ablukasını takip eden acımasız bombardımanıdır” denilirken Gazzelilerin korunması için acil önlem alınması gerektiği belirtildi.

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