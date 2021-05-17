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Dünya Af Örgütü tepki gösterdi: Savaş suçudur
Dünya

Af Örgütü tepki gösterdi: Savaş suçudur

Siyonist İsrail'in sivillere yönelik saldırısı hakkında açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, sivilleri hedef alıp öldürmenin savaş suçu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 01:41:00 -
Af Örgütü tepki gösterdi: Savaş suçudur

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, "55'i çocuk 188 kişinin öldüğü Gazze'de artan ölü sayısı konusunda derin endişe duyuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in cumartesi günü 2 kadın ve 8 çocuğun ölümüne yol açan Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı araştırmalı. Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda bayramlaşmak için akrabasının evine giden Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'i çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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