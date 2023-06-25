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Gündem Af Örgütü değil ib..lik örgütü! Uluslararası Af Örgütü sapıklığa geçit vermediği için Türkiye'yi...
Gündem

Af Örgütü değil ib..lik örgütü! Uluslararası Af Örgütü sapıklığa geçit vermediği için Türkiye'yi...

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:34:00 -
Af Örgütü değil ib..lik örgütü! Uluslararası Af Örgütü sapıklığa geçit vermediği için Türkiye'yi...

Uluslararası Af Örgütü adlı sömürgeci-kürecelci/siyonist örgüt dünyaya zehrini kusmaya devam ediyor. Bahsi geçen sömürgeci örgüt son olarak Türkiye'yi LGBT sapıklığı üzerinden hedef aldı.

Uluslararası Af Örgütü adlı sömürgeci-kürecelci/siyonist örgüt dünyaya zehrini kusmaya devam ediyor. Bahsi geçen sömürgeci örgüt son olarak Türkiye'yi LGBT sapıklığı üzerinden hedef aldı.

Onur yürüyüşü adlı insanlık dışı organizasyona şehid kanıyla yoğrulmuş topraklarında müsaade etmeyen Türkiye'ye Af Örgütü'nden büyük operasyon çekiliyor!

Uluslararası af örgütü Türkiye’deki ib….kışkırtarak Yeni bir operasyon peşinde Twitter adresi ve sosyal medyası ayrıca internet sitesi ile dört koldan Türkiye’de ibnelik propagandası yapıyor.

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