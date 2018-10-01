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Af kimleri kapsamıyor?

Kapsam dışında bırakılan suçları ve düzenlemenin detaylarını açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:11
Af kimleri kapsamıyor?

Ancak aşağıdaki suçları işleyenler bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Bu suçlar şunlardır:

1_Kasten öldürme (madde 81,82);

2_Altsoya,üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;

3_Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)

4_Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);

5_Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);

6_Devletin güvenliğine karşı suçlar;

7_Anayasal düzene karşı suçlar;

8_Milli savunmaya karşı suçlar;

9_Devlet sırlarına karşı suçlar ve

10_Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

 -Bu düzenlemenin sonucu ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38.000 kişi tahliye olacaktır.

 -Düzenleme,bir af değildir.Koşullu salıverilme tarihine kadar geçecek sürede ceza,dışarıda denetimli serbestlik olarak infaz edilecektir.

 -Düzenlemenin mahkumlar,yakınları,milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.

 1 TEMMUZ 2016'DAN ÖNCEKİ SUÇLARI KAPSIYOR

 -Ayrıca düzenleme,kapsamındaki 1 Temmuz 2016'dan önce işlenmiş suçları içermektedir.1 Temmuz 2016'dan sonraki suçlar da kapsam dışındadır.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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