Af isteyen futboluyu kapının önüne koydu: Kendine takım bul!
Şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz'le görüştü. İkili arasında yapılan görüşmeden af kararı çıkmadı.03 Ocak 2019 Perşembe 14:31
Galatasaray'da merakla beklenen kritik zirve bugün gerçekleşti. ABD'deki tatilini tamamlayan Teknik Direktör Fatih Terim, 13 saatlik yolculuğun ardından soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başında aldı.
Serdar Aziz'le görüştü
Terim, tatilde çektirdiği fotoğraf sonrasında kendisine "Kulüp bul" denilen Serdar Aziz'le görüştü. Terim, kendisini takımda düşünmediğini belirterek kararını yineledi.
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Serdar Aziz'in takımdan ayrılması kesinleşti
Fatih Terim'in bu kararının ardından Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı takımdan ayrılması kesinleşti. Serdar, bu kararın ardından antrenmanda yer alan arkadaşlarıyla vedalaştı.
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