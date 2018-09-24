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Advocaat: Beşiktaş'ı böyle yenmiştik

Advocaat, Van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup oldukları Feyenoord maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:46
Advocaat: Beşiktaş'ı böyle yenmiştik

Hollanda'da Utrecht'in teknik direktörü Dick Advocaat, Van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup oldukları Feyenoord maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Eski öğrencisi Van Persie'ye övgülerde bulunan Advocaat, "Van Persie fenomendir. Fenerbahçe'de de birlikte çalıştık. Eğer pozisyon yakalarsa, atacağını biliyorsunuz. Bekliyor, duruyor ve bir şekilde atıyor. Fenerbahçe'yi çalıştırdığımda Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik" ifadelerini kullandı.

 "MAÇ İZLEYEN BİRİYDİ"
 Hollandalı golcünün Türkiye'deki günleri hakkında konuşan Advocaat, "Persie, İstanbul'da boş zamanlarında maç izleyen biriydi. Onu tanıyordum ve son işinin bu olacağını sanmıyordum. Sanırım birkaç yıl daha oynayacak gibi görünüyor" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı deplasmanda Robin Van Persie'nin 71. dakikada attığı golle mağlup etmişti. 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:46
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