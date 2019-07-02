Adriano Facchini Giresunspor’da Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, bu bağlamda kaleci Andriano Facchini’yi renklerine bağladı.

Giresunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, bu bağlamda Andriano Facchini’yi kadrosuna kattı. Kariyerinde Unio Madeira, Gil Vicente, Karabükspor, Nacional, Desportivo Aves, Al-Batin formaları giyen Brezilyalı tecrübeli kaleci, Giresunspor ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

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