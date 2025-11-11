Adrese teslim ihaleler! İBB’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna girdi

CHP zihniyetinin belediyeleri ne hale getirdiğinin örnekleriyle dolu İBB’de bir usulsüzlük daha gün yüzüne çıktı.

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun gün geçmiyor ki bir usulsüzlüğü daha ortaya çıkmasın. Bunun son örneği de reklam panolarında yaşandı.

Sayıştay raporunda, İBB’nin reklam panolarının işletmesi ihalelerinde katılım şartlarının rekabeti engelleyici şekilde belirlendiği, birçok ihalede 1.105 adet firmanın olmasına rağmen sadece tek katılımcının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sayıştay denetçilerinin İBB’ye yönelik hazırladığı denetim raporu, kurumun reklam panolarının kiralanması ihalelerinde rekabet ilkesinin ayaklar altına alınarak yandaş firmalara büyük rant aktarıldığını ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya konu olan ihalelere ilişkin raporda, özel şartlar getirilerek katılımın sadece Medya AŞ ve Kültür AŞ gibi belediye iştirakleriyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Sayıştay raporunda, "Reklam Alanlarının İşletme Hakkının Kiralanması İhaleleri" başlığı altında yer alan bulgular, ihalelerdeki usulsüzlükleri detaylarıyla gözler önüne serdi.

Raporda, İBB tarafından gerçekleştirilen reklam alanı kiralama ihalelerinde, katılım şartlarının rekabeti engelleyecek şekilde belirlendiği ve bu nedenle birçok ihaleye sadece tek bir firmanın katıldığı tespiti yapıldı. İhalelere katılım için yüksek sermaye tutarları, belirli bir ciro ve iş deneyim belgesi gibi ağır şartlar getirildiği ifade edildi.

Dikkat çekici bulgu olarak, İdarenin diğer kiralama ihalelerinde aradığı "isteklinin İdareye borcu olmaması" şartının bu ihalelerde aranmadığı vurgulandı. Raporda, ihaleleri kazanan firmaların ise İdareye vadesi geçmiş borçları bulunan İBB iştirakleri olduğuna işaret edildi.

BÖYLE ENGEL ÇIKARIYORLARDI!

Sayıştay, bazı ihalelerde katılım şartı olarak 12 milyon TL, 20 milyon TL ve 40 milyon TL gibi sermaye şartları istendiğini belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da faaliyet gösteren toplam 1.105 reklam firmasından sadece 25'inin 40 milyon TL ve üzeri sermayeye sahip olduğu bilgisine yer verildi. Raporda, "Toplamda 1.105 adet firmanın olduğu bir faaliyet alanında ihaleye katılabilecek firma sayısının bu sayılara kadar düşürülmesi, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ilkelerini zedelemektedir." denildi.

İhalelere katılan firma sayısının bir ya da iki ile sınırlı kalmasının, katılımın kısıtlandığını destekleyen bir durum olduğu kaydedildi.

BAKIN NASIL BÜYÜK KÂR ELDE EDİYORLARDI!

Rapora göre, ihalelere katılan ve kazanan az sayıdaki firma, İdarenin hissedarı olduğu belediye şirketleri oldu.

Bu iştirakler, kazandıkları reklam alanlarını daha sonra alt yüklenicilere kiraladı.

Belediye şirketlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında olmamasından faydalanılarak, reklam alanlarının işletme haklarının herhangi bir ihale usulüne tabi olmadan alt kiracılara devredildiği belirtildi.

Sayıştay, ihaleyi alan idare iştiraklerinin, kiraladıkları yerleri ihale bedelinin toplam 170 milyon 532 bin 745 TL üzerinde fiyata alt kiracılara vererek büyük kar elde ettiğini tespit etti.