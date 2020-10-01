  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Adres kodu Adres kayıt sistemi
Yaşam

Adres kodu Adres kayıt sistemi

Adres kodu nasıl öğrenilir? Adres kodu NVİ, adres kodu ne işi yarar, adres kodu ile konum bulma, adres kodu ile haritada yer bulma nasıl yapılır? Adres kodundan DASK poliçe sorgulama, adres kodu e devlet.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:13:00 - 2020-10-01 12:16:40
Adres kodu Adres kayıt sistemi

Adres Kodu sorgulama nedir, nasıl yapılır? sorusu merak edilen sorular arasında yer almakta. Adres kodu sorgulama, zorunlu deprem sigortası yani DASK başta olmak üzere pek çok işlemde kolaylık sağlamakta. Peki adres kodu sorgulama nasıl yapılır? Bu haberimizde detaylarını takip edebilirsiniz.

Adres kodu zorunlu deprem sigortanızı yani DASK’ı kolayca yaptırmak için önemlilik arz etmekte. Adres kodu sorgulamak için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden sorgulanmakta. Adres sorgulamak için tıklayınız.

Adres Kayıt Sistemi adres sorgulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ adres kayıt sistemi’nde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulamak için tıklayınız.

 

Adres sorgulama nasıl yapılır?

Oturduğunuz evin adres bilgilerini bilmiyorsanız ya da oturduğunuz yerin adres sorgulamasını yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ internet sitesine giriş yapmak olmalıdır. NVİ adres sorgulama yapmak için adres.nvi.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra açılan pencereden İl, ilçe, mahalle, köy, mezra, CSBM seçtikten sonra dış kapı no seçiniz ve arattırınız. Böylelikle adres sorgulamanızı yapmış olacaksınız.

Adres kayıt sistemine giriş nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ adres kayıt sistemine giriş yapılarak adres kayıt sorgulama yapılabilmekte. Adres kayıt girişi için tıklayınız.

Adres kayıt sistemi sayfasına girdikten sonra sitenin sağ üst köşesinde giriş sekmesi tıklanır.

Kimlik sorgulama yapmak için kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum sekmesini tıklayın

Açılan pencereden TC kimlik numaranızı yazarak şifre hatırlama işlemini yeniden gerçekleştirebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi
Gündem

Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, konuşurken yayını kesin se..
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay