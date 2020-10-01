Adres kodu Adres kayıt sistemi

Adres Kodu sorgulama nedir, nasıl yapılır? sorusu merak edilen sorular arasında yer almakta. Adres kodu sorgulama, zorunlu deprem sigortası yani DASK başta olmak üzere pek çok işlemde kolaylık sağlamakta. Peki adres kodu sorgulama nasıl yapılır? Bu haberimizde detaylarını takip edebilirsiniz.

Adres kodu zorunlu deprem sigortanızı yani DASK’ı kolayca yaptırmak için önemlilik arz etmekte. Adres kodu sorgulamak için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden sorgulanmakta. Adres sorgulamak için tıklayınız.

Adres Kayıt Sistemi adres sorgulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ adres kayıt sistemi’nde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulamak için tıklayınız.

Adres sorgulama nasıl yapılır?

Oturduğunuz evin adres bilgilerini bilmiyorsanız ya da oturduğunuz yerin adres sorgulamasını yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ internet sitesine giriş yapmak olmalıdır. NVİ adres sorgulama yapmak için adres.nvi.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra açılan pencereden İl, ilçe, mahalle, köy, mezra, CSBM seçtikten sonra dış kapı no seçiniz ve arattırınız. Böylelikle adres sorgulamanızı yapmış olacaksınız.

Adres kayıt sistemine giriş nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ adres kayıt sistemine giriş yapılarak adres kayıt sorgulama yapılabilmekte. Adres kayıt girişi için tıklayınız.

Adres kayıt sistemi sayfasına girdikten sonra sitenin sağ üst köşesinde giriş sekmesi tıklanır.

Kimlik sorgulama yapmak için kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum sekmesini tıklayın

Açılan pencereden TC kimlik numaranızı yazarak şifre hatırlama işlemini yeniden gerçekleştirebilirsiniz.