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Adrasan Sazak Koyunda çöp temizliği

Kumluca’nın gözde tatil merkezlerinden Adrasan Sazak Koyunda günübirlik tatilcilerin bıraktığı çöpler temizlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:33
Adrasan Sazak Koyunda çöp temizliği

Kumluca’nın gözde tatil merkezlerinden Adrasan Sazak Koyunda günübirlik tatilcilerin bıraktığı çöpler temizlendi.


Sazak Koyunda temizlik yapan Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, sahilde oluşan çöp yığınlarını temizledi. Teknelerle denizden ve karadan Sazak Koyuna gelen günübirlik tatilciler, çöpleri sahilde bırakıyor. Sahile bırakılan atıklar, çöp yığını haline geliyor. Çöp yığınlarını yerinden kaldırmak için çalışma başlatan ekiplerkoyu çöplerden arındırdı.


Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; “Adrasan Mahallemiz yakınlarındaki Sazak Koyuna denizden ve karadan gelen günü birlik tatilcilerimiz, atıklarını sahilde belli bir yerde biriktiriyor. Bu atıklar çöp yığını haline geliyor. Bu alanda ekiplerimiz rutin temizlik yapıyor. Bazen de duyarlı vatandaşlarımız temizlik günü gelmeden kirliliğin artığını bildiriyor. Bizde dünyada eşi az bulunan bu cennet koylarımızı acilen temizliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:33
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