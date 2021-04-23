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Biyografi Adnan Şensoy kimdir, nerelidir? Adnan Şensoy kaç yaşında? Adnan Şensoy biyografi
Biyografi

Adnan Şensoy kimdir, nerelidir? Adnan Şensoy kaç yaşında? Adnan Şensoy biyografi

İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy’un hayatı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Çeşitli radyolarda sohbet programları yapan Adnan Şensoy, 2003 yılında Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı Peygamber Efendimizi anlattığı radyo sohbetlerini yapmıştır.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:26:00 - 2021-04-23 11:31:27
Adnan Şensoy kimdir, nerelidir? Adnan Şensoy kaç yaşında? Adnan Şensoy biyografi

İlahiyatçı ve yazar Adnan Şensoy, Ramazan ayında yaptığı açıklamalarla vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Hal böyle olunca da Adnan Şensoy kimdir, nerelidir? Adnan Şensoy ne mezunu? gibi sorular da sorulmakta. İşte Adnan Şensoy'un biyografisi.

Adnan Şensoy kimdir?

Adnan Şensoy 7 Ekim 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Adnan Şensoy, aslen Samsun Çarşambalıdır. Kökeni ise 1810'lu tarihlerden Terme'ye uzanmaktadır. 1984 ve 1990 seneleri arasında yaşantısını İstanbul, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde, 1990 ve 2000 yılları arasında ise Avcılar Firuzköy'de sürdürmüştür. Firuzköy ilköğretim Okulu ardından aynı ilçe'de Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun olmuştur.

İlerleyen süreçte Dolunay Fm isimli radyo'ya metinler göndermeye başlamış olan Şensoy, ilim meclislerine katılmaya çaba sarfetmiş ve henüz 15 yaşında iken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır. 2001 yılından 2002 yılına kadar haftanın üç günü orada, 2003 senesinde ise Boğaziçi Fm'de her Cumartesi akşamı saat 21.00'den Pazar sabah 06.00'a kadar sadece Peygamber Efendimizi anlattığı radyo sohbetlerini yapmıştır.

adna şensoy kimdir

2005 senesinden bu yana uzun senelerdir Özel Fm'de Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi Gafletten Kurtuluş isimli radyo programı ile anlatmaya devam etmektedir. Radyo kayıtları, ülke genelinde pek çok bölgesel ve yerel radyo kanalında yayınlanmaktadır. Önceki senelerde Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı isimli programda yorumları ve sohbeti ile o dönemde de tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. 2002 senesinde Dolunay Fm radyonun umre grubu ile ilk umre görevini gerçekleştirmiştir.

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