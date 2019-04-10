0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığını %62 oy oranıyla terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddia edilen HDP'nin adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı. Peki, Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? Adnan Selçuk Mızraklı kaç yaşında? Adnan Selçuk Mızraklı nereli? Adnan Selçuk Mızraklı hangi görevlerde bulundu?

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:47
Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığını %62 oy oranıyla terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddia edilen HDP'nin adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı. Peki, Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? Adnan Selçuk Mızraklı kaç yaşında? Adnan Selçuk Mızraklı nereli? Adnan Selçuk Mızraklı hangi görevlerde bulundu?

Adnan Selçuk Mızraklı kimdir?

Adnan Selçuk Mızraklı, Siverek’te ilkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek’ten Eskişehir’in bir köyüne giderler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra merkeze yerleşirler. 

İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazandı daha sonra Türkiye sıralamasında yüksek bir puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. Ardından Ankara’da Onkoloji Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz bölümünde çalıştı. 

1990’da iktisatçı Zeynep Mızraklı ile evlendi. Eşinin de desteğiyle girdiği sınavı kazanarak Dicle Üniversitesi Genel Cerrahi departmanına geldi. 2005’te Diyarbakır’da açılan Özel Veni Vidi Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 10:47
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. Adnan Selçuk Mızraklı
  4. Adnan Selçuk Mızraklı kimdir
  5. Adnan Selçuk Mızraklı kaç yaşında
  6. Adnan Selçuk Mızraklı nereli
  7. Adnan Selçuk Mızraklı biyografi
  8. Adnan Selçuk Mızraklı hayatı
  9. Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır
  10. Adnan Selçuk Mızraklı TBMM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    QNB Finans Varlık faaliyetlerine başladı
    1. QNB Finans Varlık faaliyetlerine başladı
    2. İstanbul Havalimanı 23 ilin nüfusunu..
    3. Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    4. CK Boğaziçi, abonelikte e-devlet..
    5. Rekabet Kurulu kararları
    6. Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya 'Kaos' tehdidi
    7. Recep Gürkan kimdir? Edirne Belediye..
    8. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    9. ASELSAN, Elazığ’da iş dünyası ile..
    10. AB'den en fazla vatandaşlık alan ülke..
    11. Üniversite öğrencileriyle "başkanlık..
    12. YPG'ye NATO TIR'larıyla silah yardımı!
    13. Adnan Selçuk Mızraklı kimdir?..
    14. Peugeot’dan nisankampanyası
    15. Oyak Renault 50’nci yılını kutladı
    16. Vakıf Katılım 110 şubeye koşuyor
    17. Osman Zolan kimdir? Denizli Büyükşehir..
    18. Komandolar Suriye sınırına doğru yola..
    19. YMM odaları Gaziantep’te toplandı
    20. Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    21. "Kimse kalplerimizden Fenerbahçe'yi..
    22. Başkan Sunar: “Polis güvendir,..
    23. Karaman’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret
    24. Yıllardır Bebek Hasreti Çeken Anne..
    25. Tüketicinin şikayet ettiği 21 firmaya..
    26. Anadolu’da “MasterClass Öğrenci..
    27. Silifke Belediye Meclisi ilk..
    28. (Özel) "Okulda kurt var" ihbarı polisi..
    29. YSK Başkanı Güven açıklama yapmadı
    30. Baş ağrılarından kurtulmanın altın..
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu