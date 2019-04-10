Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığını %62 oy oranıyla terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddia edilen HDP'nin adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı. Peki, Adnan Selçuk Mızraklı kimdir? Adnan Selçuk Mızraklı kaç yaşında? Adnan Selçuk Mızraklı nereli? Adnan Selçuk Mızraklı hangi görevlerde bulundu?

Adnan Selçuk Mızraklı, Siverek’te ilkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek’ten Eskişehir’in bir köyüne giderler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra merkeze yerleşirler.



İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazandı daha sonra Türkiye sıralamasında yüksek bir puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. Ardından Ankara’da Onkoloji Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz bölümünde çalıştı.



1990’da iktisatçı Zeynep Mızraklı ile evlendi. Eşinin de desteğiyle girdiği sınavı kazanarak Dicle Üniversitesi Genel Cerrahi departmanına geldi. 2005’te Diyarbakır’da açılan Özel Veni Vidi Hastanesi’nde çalışmaya başladı.