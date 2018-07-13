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Adnan Oktar'la ilgili kritik FETÖ ayrıntısı

Adnan Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Baransu ile yüzyüze görüştükleri de tespit edildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:37
Adnan Oktar'la ilgili kritik FETÖ ayrıntısı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polislerinin dün sabah saatlerinde başladığı operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı. 

OKTAR FETÖ'CÜ OPÇİN VE BARANSU İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞMÜŞ 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar'a yönelik 2 yıldır yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştüklerini tespit etti. 

PARA HIRSI OLAN ANNELER KIZ ÇOCUKLARINI OKTAR'A TESLİM ETTİ İDDİASI 

Oktar ve grubuna yapılan operasyonda polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, yaşı küçük 15 çocuğun grupta istismar edildiğini belirledi. İddiaya göre, grupta bulunan 2 annenin kız çocuklarını lüks yaşam ve para hırsı için Adnan Oktar'a teslim ettiği, bu çocukların cinsel istismara uğradığı belirlenirken, Oktar ve annelerin bu yönde telefon görüşmelerinin olduğu ekipler tarafından öne sürüldü.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 08:37
  1. İstanbul
  2. adnan oktar
  3. FETÖ
  4. opçin
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