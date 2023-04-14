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Gündem Adnan Oktar'la ilgili flaş karar! Sınırlama getirildi
Gündem

Adnan Oktar'la ilgili flaş karar! Sınırlama getirildi

Yeniakit Publisher
2023-04-14 20:30:00 -
Adnan Oktar'la ilgili flaş karar! Sınırlama getirildi

Organize suç örgütüne ilişkin davada aldığı hapis cezası çerçevesinde tutukluluk hali devam eden Adnan Oktar'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelerin 3 ay süreyle sınırlandırılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Oktar'ın avukat görüşmelerinde, avukatlık dışında kalan hususlarda örgüt faaliyetlerinin devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla taleplerde bulunulmuştu.

1 ayda 290 kez avukat görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi

Konuya ilişkin İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, Oktar'ın, Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir ay içerisinde yaklaşık 290 kez avukat görüşmesi gerçekleştirdiği, aynı gün içinde 10 dakika gibi kısa aralıklarla farklı avukatlarla görüşme yaptığı kaydedildi. Verilen kararda, bu durumun savunma hakkının kullanılmasından ziyade görüştüğü avukatlar aracılığıyla örgütü canlı tutma amacına yönelik olduğu belirtildi.

Görüşmelerin gün veya saatlerinin sınırlandırılabilmesine hükmedildi

Verilen kararda, Oktar'ın 3 ay süreyle avukatlarıyla görüşmelerinin sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilmesine, Oktar ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevlinin hazır bulundurulabilmesine, birbirlerine verdikleri belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilmesine, ayrıca görüşmelerin gün veya saatlerinin sınırlandırılabilmesine hükmedildi.

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