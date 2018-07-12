Adnan Oktar'ın müridinden dikkat çeken iddia!

Yıllardır toplumun ahlak yapısını bozan skandal yayınlarıyla kendi televizyon kanalında programlar yapan Adnan Oktar ve müridleri, dün emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Oktar, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede "İngiliz derin devletinin oyunu, bu iddialar yalan" demişti. Oktar'ın sözlerinin ardından örgütün sosyal medya hesaplarını yöneten Zeki Ademoğlu isimli şahıs Twitter'da Oktar'ın iddiasını TT yapmaya çalıştı.



TWİTTER'DA HASHTAG AÇTI

Oktar'ın hastane çıkışı yaptığı açıklama sonrası Oktar'ın müridlerinden biri olan Zeki Ademoğlu, #lngilizDerinDevletininOyunu isimli bir hashtag açtı. Sosyal medya üzerinden Oktar'ın iddiasını destekleyen Ademoğlu, bu hashtag'i trend topic yapmaya çalıştı. Bilgiler Twitter'da Kedileaks hesabından paylaşıldı.





GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE 155'i ARAYINIZ!



Kedileaks hesabı ayrıca 'Firari Adnancılar' adı altın örgütün yakalanamayan üyelerinin de isimlerini ve fotoğraflarını yayınladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Kedileaks hesabı, bu kişilerin görüldüğü yerde '155'i arayın' çağrısında bulundu.



