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Adnan Oktar'ın müridinden dikkat çeken iddia!

Yaptığı sapkın yayınlarla toplumun ahlakını bozan Adnan Oktar, dün düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Oktar'ın alınmasının ardından Oktar'ın müridlerinden olan Zeki Ademoğlu isimli şahıs olayda İngiliz derin devletinin parmağının olduğunu iddia etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:26
Adnan Oktar'ın müridinden dikkat çeken iddia!

Yıllardır toplumun ahlak yapısını bozan skandal yayınlarıyla kendi televizyon kanalında programlar yapan Adnan Oktar ve müridleri, dün emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Oktar, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede "İngiliz derin devletinin oyunu, bu iddialar yalan" demişti. Oktar'ın sözlerinin ardından örgütün sosyal medya hesaplarını yöneten Zeki Ademoğlu isimli şahıs Twitter'da Oktar'ın iddiasını TT yapmaya çalıştı. 


TWİTTER'DA HASHTAG AÇTI

Oktar'ın hastane çıkışı yaptığı açıklama sonrası Oktar'ın müridlerinden biri olan Zeki Ademoğlu, #lngilizDerinDevletininOyunu isimli bir hashtag açtı. Sosyal medya üzerinden Oktar'ın iddiasını destekleyen Ademoğlu, bu hashtag'i trend topic yapmaya çalıştı. Bilgiler Twitter'da Kedileaks hesabından paylaşıldı.


GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE 155'i ARAYINIZ!

Kedileaks hesabı ayrıca 'Firari Adnancılar' adı altın örgütün yakalanamayan üyelerinin de isimlerini ve fotoğraflarını yayınladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Kedileaks hesabı, bu kişilerin görüldüğü yerde '155'i arayın' çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:26
  1. adnan oktar
  2. zeki ademoğlu

YORUM YAZ

  • sedarsedar56 dk önce
    Bu sapkınların çok derin bağlantıları ve faaliyetleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü gösterelim. Bu sapkın israil döllerini silip atalım bu güzel vatanımızdan
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    gec kalmis bir operasyon kesinlikle serbest birakilmasinlar
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    MÜRÜT ZEKİ, HEPİNİZİN K.Ç.NDA MOSSAD IN PARMAĞI VAR?? İNGİLİZ M16, CIA, BND, MOSSAD HEPİNİZİN CANI CEHENNEME. 09 TEMMUZ 2018 ÖNDER ERDOĞAN, 16 BAKAN VE 600 MİLLETVEKİLİ ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞINA NAMUSLARI ŞEREFLERİ ÜZERİNE YEMİN ETTİLER.
  • salihasaliha2 sa önce
    DAEŞ TEKFİR EDEREK İNSANLARI İSLAMDAN SOĞUTMAYA ÇALIŞTI BU ŞAHISTA İSLAMI LAÇKALAŞTIRMAYA ÇALIŞTI KEZA FETÖDE DİNLER ARASI DİYALOK DİYEREK DİNİMİZİDEN SAPTIRMAYA ÇALIŞTI YAPTIKLARI TEK ŞEY İSLAM DİNİNİ BOZMAK NOKTA.
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