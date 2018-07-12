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Adnan Oktar'ın kediciği polisin elinden kaçtı!

Sapkın yayınlarıyla tanınan Adnan Oktar'ın en ünlü kediciklerinden biri olan Tülay Kumaşçı, yapılan operasyon sırasında polisten kaçtı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:31
Adnan Oktar'ın kediciği polisin elinden kaçtı!

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgüt lideri Adnan Oktar ve 235 kişinin gözaltına alınması,gündeme bomba gibi düşmüştü. Operasyon sırasında gözaltına alınmadan kaçan isimler ise bir bir ortaya çıkmaya başladı.

EN ÜNLÜ KEDİCİĞİ OPERASYON SIRASINDA KAÇTI

Yapılan operasyonda kedicikler olarak bilinen kadınlardan en ünlü ismi olan Tülay Kumaşçı'nın kaçtığı ortaya çıktı.

 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:31
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YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul6 sa önce
    Bunun peşine bir Margo takıverin hemen bak nasıl çıkar ortaya :-)
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