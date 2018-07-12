Adnan Oktar'ın kanalından lanet paylaşımları
Dün Adnan Oktar'ın ve müridlerinin şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından Oktar'ın kanalı olan A9 TV'den lanet mesajları paylaşıldı.12 Temmuz 2018 Perşembe 11:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adnan Oktar ve kedicikler hakkında yapılan soruşturma kapsamında düğmeye bastı.
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Adnan Oktar dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
LANET OKUDULAR
Adnan Oktar ve kediciklerine yapılan operasyonların ardından, gruba ait A9 TV'nin sosyal medya hesaplarından lanet içerikli mesajlar paylaşılmaya başlandı.
FETÖ GİBİ...
FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonların ardından örgütün elebaşı Fetullah Gülen de beddua seanslarının talimatını vermişti.
A9 TV'nin hesabından yapılan paylaşım, akıllara beddua seanslarını getirdi.
Söz konusu paylaşım, operasyonların ardından yapıldı.
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