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Adnan Oktar'ın kanalından lanet paylaşımları

Dün Adnan Oktar'ın ve müridlerinin şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından Oktar'ın kanalı olan A9 TV'den lanet mesajları paylaşıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:07
Adnan Oktar'ın kanalından lanet paylaşımları

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adnan Oktar ve kedicikler hakkında yapılan soruşturma kapsamında düğmeye bastı.

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Adnan Oktar dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

LANET OKUDULAR

Adnan Oktar ve kediciklerine yapılan operasyonların ardından, gruba ait A9 TV'nin sosyal medya hesaplarından lanet içerikli mesajlar paylaşılmaya başlandı.

FETÖ GİBİ...

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonların ardından örgütün elebaşı Fetullah Gülen de beddua seanslarının talimatını vermişti.

A9 TV'nin hesabından yapılan paylaşım, akıllara beddua seanslarını getirdi.

Söz konusu paylaşım, operasyonların ardından yapıldı.

 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:07
  1. İstanbul
  2. Adnan oktar
  3. fetö
  4. fetullah gülen
  5. istanbul
  6. emniyet

YORUM YAZ

  • kulahmedkulahmed6 sa önce
    Kendilerinden bahsetmişler
  • AHMETAHMET6 sa önce
    A9 Televizyonu. Haberiniz olsun, biz söyleyelim. Beddualar geri tepiyor.FETÖ de ispatlandı.
  • kayıkayı6 sa önce
    itlerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı.ulen şerefsizler kime neye lanet okuyosunuz.
  • saddisaddi5 sa önce
    CİA Fetöyü, MOSSAD Adnanı besler ve kullanırdı. Her ikisinin de beli kırıldı Hamd olsun.
  • HalidHalid3 sa önce
    Dogru söylüyorsunuz bu yahudi adnan oktar ve köleleri dunyanin en asagilik munafiklaridir.
  • admygc_55@hotmail.com[email protected]4 sa önce
    SAPIKLAR KENDİLERİNİ ANLATIYOR
  • utkuutku3 sa önce
    Türkiye deki cemaatlerin hali işte...Siz siz olun hiçbir cemaate girmeyin. Hafazanallah dinden çıkarsınız...En iyi cemaat cami cemaati.
  • nn6 sa önce
    EVET MÜSLÜMAN GÖRÜNÜPAHLAKSIZLIK YAPANLARAYABANCIYA AJANLIK YAPANLARA ALAN EN KARINIZ OYNATANLARA SİNSİ SİNSİ SİLAHLI ÖRGÜTPEŞİNDEÖRGÜT KURANLARA HUZURU SAĞLAYAN ASAYİŞİ ENGELLEYEN LEREVE BUNLARA LANET OKUYANLARA LANET OLSUN
  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli4 sa önce
    Aşağılık yaratıklar sizi. Dini ve kadını istismar edip ülkeye ihanet ettiniz. Efendileriniz de Yahudi babalarınızda sizi kurtaramayacak.
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