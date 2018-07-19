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Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Adnan Oktar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Halkı ahlaksızlığa sürükleyen Oktar ifadesinde, "Kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. İddiaları çirkin buluyorum" dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:29
Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon kapsamında tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 176 şüpheliden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 116 şüpheli tutuklandı, 17 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 54 ise hakimlikteki sorguları devam ediyor. Oktar hakimlikte verdiği ifadede, "Kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. İddiaları çirkin buluyorum" dedi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nde savunma yapan Adnan Oktar suçlamaları reddederek, "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Geniş bir arkadaş grubum vardır. Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum.

Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim, halkın içinde yaşayan bir kişiyim, milletin içinde yaşayan TV’de yaşayan bir kişi olmakla herkes halk da beni görür tanır. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim. Dürüst insanlarla yaşamayı seven, dost olmayı seven, arkadaş çevresi olan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum. Kabul etmiyorum. Bize karşı atak yapan bu grup 25-30 kişilik bir gruptur. Bunları da biliyoruz. İnternette de bunları yapılacak operasyonları ifşa eden kişiler vardır. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır. Buna aşırı bir abartı yapılmaktadır. Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kızla annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü milliyetçi bir kişiyim. Suçsuzum serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 18:29
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • 1453145337 dk önce
    Erdoğan'a oy verdim diyordun ne ara Atatürkçü oldun? Baktı oy verdiği halde alınıyor hemen hedef değiştirip Atatürkçüyüm ayağı.
  • Hakkı Hakkı 45 dk önce
    Aleyhinde ifade veren bir yığın mağdurun hepsi kendilerini reklam etme pahasına yalan söylüyorlar da bu adam inkar edip yalan söylemiyor, Öyle mi? Bence bu adamın işleri ortaya çıktıkça, kamuoyu bu adamın yaptıklarını öğrendikçe şaşkınlığımız daha da artıracak.
  • MuratMurat55 dk önce
    amele pazarına çıksa bırak 3500 tl , kim 25 kuruş verir bu herife ? Hiç bir şeye yaramayan asalak, mikrop.
  • MehmetMehmet38 dk önce
    İsrail dostluğundan atatürçülüğe geçmiş(!) bir mason atatürk sen ve hampalarını bir gemiye koyar. Sonra da o gemiyi denizin ortasında batırırdı.
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    3500 lirayla o lux villalarda nasil ikamet ediyor dalgami geciyor bu ne ya falan hoca filan hoca mubarek dini butun insanlarida kötuluyor bunlar bu sahislari toplayip atin iceri daha vardir böyle sahtekar insanlar hoca dedim ama hocalardan özur dilerim sözum bu sahtekarlara
  • AkbulutAkbulut53 dk önce
    Ha s..tir yavsak İsrail ajanı hain genç kızlarınpazarcisi
  • hercaihercai51 dk önce
    Bu sefer salmazlar seni Adnan! A9 da kapandi, kedicikler icerde, volta.
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