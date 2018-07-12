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Adnan Oktar'ın avukatı, Reina saldırganının da... Oktar'ın akıl sağlığı hakkında konuştu!

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın Avukatı Atanur Demir, "Akıl sağlığı için Adli Tıp raporu gündemimizde değil." şeklinde konuştu. Atanur Demir'in aynı zamanda Reina saldırganının avukatı olduğu da öğrenildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:31
Adnan Oktar'ın avukatı, Reina saldırganının da... Oktar'ın akıl sağlığı hakkında konuştu!

Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir'in aynı zamanda Reina saldırganının avukatı olduğu da öğrenildi.

Kedicikleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın Avukatı konuştu. Avukat Demir, "Kolluk kuvvetleri tarafından kendisine bir baskı yok" dedi.

"OKTAR KALSİYUM TAKVİYESİ İSTEDİ"

Adnan Oktar'ın avukatı Demir, "Kendisinin sağlık problemi yok. Kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Onu da temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geniş kapsamlı bir operasyon yapıldığı belirten Demir, "Kolluk kuvvetlerin Adnan Oktar'a karşı herhangi bir baskısı söz konusu değil. Kendisiyle de görüştüğümüzde bunu açık olarak ifade etti." şeklinde konuştı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU SORULDU

Sağlığı ile ilgili herhagi bir raporun olup olmadığına ilişkin soruya Atanur Demir, "Kaçarken yakalandığı haberi bilgisi doğru değil. Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli,  mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok." diye cevap verdi.

REİNA SALDIRGANININ DA AVUKATLIĞINI YAPTI

Atanur Demir önce kimlik tespiti yaptırdı ardından mahkemede söz aldı. Demir, "Gittiğimiz noter, iş yoğunluğunu gerekçe göstererek talebimizi geri çevirdi. Bunun üzerine cezaevinde Türkçe bir vekaletname hazırladık. Bu vekaletnameye de cezaevinde el konuldu. El konulmasına ilişkin müvekkilimle tuttuğumuz tutanağa da cezaevinde el konuldu. Görevliler hakkında ayrıca bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Abdulkadir Masharipov'un avukatı olduğumuzu ispat edemediğim için herhangi bir talepte bulunamadık." iddiasında bulundu.

Söz konusu davanın Mahkeme Başkanı Dağ, avukat Atanur Demir'e sanıklardan Abdulkadir Masharipov'un avukatı olduğunu kabul ettiklerini söyledi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:31
  1. adnan oktar
  2. avukat
  3. atanur demir
  4. reina

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU7 sa önce
    LAF.....AKIL SAĞLIĞI BOZUK ADAM O KADAR SERVETİ NASIL EDİNMİŞ.O BÜYÜK ORGANİZASYONU NASIL KURMUŞ.
  • yusufyusuf6 sa önce
    haydaaaa sen kimsin seni kim avukat yaptı hadi avukat oldun para içinmi savunuyorsun bu şerefsizleri insanda utanma arlanma haysiyet olur bu ne pervasızlıktır.Hani adalet savunuculugu yapıyordunuzhaa sende o şerefsizin murıdıyse dıyecek bısey yok anladın sen onu
  • davutdavut6 sa önce
    paranın bolluğu avukatada yaramışmarlon brando gibi çam yarması bi artizz olmuş. nazar değmesin.
  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli7 sa önce
    İşte avukatlık böyle rezil bir meslektir. Yeri gelir adnan oktar gibilerini, yeri gelir 40-50 kişiyi öldürmüş azılı bir teröristi yeri de gelir feto gibi bir iblisi savunur. Para ile satın alınabilen kişiliksiz ve ucuz insanların yapabileceği bir meslek haline geldi maalesef. Dürüst ve namuslu olanları elbette tenzih ederiz.
  • cccccc8 sa önce
    Aynı yerden direktif alıyorlar normaldir.
  • Sapıklar fink atarken!Sapıklar fink atarken!7 sa önce
    Oktar, bilinen en meşhur ...! Nedir bu Gülenler, Oktarlar, Alihanlar, Çiflik Marketçiler yahu; ülkem ne hale gelmiş!
  • selmanselman7 sa önce
    oktarın aklını şeytan ele geçirmiş şehvaniyet kaplamış islamdan çıkmış sabbah gibi islamı tahrif ediyordu Israil ajanıda olduğu çıktı meydana
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