Adnan Oktar'ın avukatı, Reina saldırganının da... Oktar'ın akıl sağlığı hakkında konuştu!

Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir'in aynı zamanda Reina saldırganının avukatı olduğu da öğrenildi.

Kedicikleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın Avukatı konuştu. Avukat Demir, "Kolluk kuvvetleri tarafından kendisine bir baskı yok" dedi.

"OKTAR KALSİYUM TAKVİYESİ İSTEDİ"

Adnan Oktar'ın avukatı Demir, "Kendisinin sağlık problemi yok. Kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Onu da temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geniş kapsamlı bir operasyon yapıldığı belirten Demir, "Kolluk kuvvetlerin Adnan Oktar'a karşı herhangi bir baskısı söz konusu değil. Kendisiyle de görüştüğümüzde bunu açık olarak ifade etti." şeklinde konuştı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU SORULDU

Sağlığı ile ilgili herhagi bir raporun olup olmadığına ilişkin soruya Atanur Demir, "Kaçarken yakalandığı haberi bilgisi doğru değil. Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok." diye cevap verdi.

REİNA SALDIRGANININ DA AVUKATLIĞINI YAPTI

Atanur Demir önce kimlik tespiti yaptırdı ardından mahkemede söz aldı. Demir, "Gittiğimiz noter, iş yoğunluğunu gerekçe göstererek talebimizi geri çevirdi. Bunun üzerine cezaevinde Türkçe bir vekaletname hazırladık. Bu vekaletnameye de cezaevinde el konuldu. El konulmasına ilişkin müvekkilimle tuttuğumuz tutanağa da cezaevinde el konuldu. Görevliler hakkında ayrıca bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Abdulkadir Masharipov'un avukatı olduğumuzu ispat edemediğim için herhangi bir talepte bulunamadık." iddiasında bulundu.

Söz konusu davanın Mahkeme Başkanı Dağ, avukat Atanur Demir'e sanıklardan Abdulkadir Masharipov'un avukatı olduğunu kabul ettiklerini söyledi.