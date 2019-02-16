Adnan Oktar'dan bomba açıklama: Mehdilikten vazgeçersem...

Kendisini “mehdi” olarak gösterip 1979’da kurduğu cemaat görünümlü korku ve şantaj örgütüyle binlerce insanı perişan eden şarlatan Adnan Oktar’a yönelik operasyon, önceki gün dağıtılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü faaliyet raporunda yer aldı. Raporda, Oktar’ın yakalanmasaydı 2019 yılında mehdiliğini ilan etmeye hazırlandığı değerlendirmesine yer verildi.

Editörlüğünü gazeteci Şenol Gezer’in yaptığı raporda, “Oktar örgütünün temelleri 1979’da atıldı. Lider Adnan Oktar’ın aynı yıl üniversite tahsili için Ankara’dan İstanbul’a gelmesiyle temelleri atılan örgüt, 90’lı yılların başında adını duyurmaya başladı. Hedefleri arasında 40 yıllık bir çalışma neticesinde Mehdi’nin zuhur edeceği inancını yerleştiren örgüt, 2019’u ‘Yönetimi ele alma yılı’ olarak görüyordu” ifadeleri yer aldı.

"Mehdilikten vazgeçersem bırakır mısınız?"

40 yıllık planı sekiz ay önce başlatılan operasyonlarla yerle bir olan ve tutuklanacağını anlayan Oktar’ın, çıkış için pazarlık yapmaya kalkıştığı öğrenildi.

Halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Oktar’ın, kendisiyle birlikte gözaltına alınan 135 kişiden 35 ismin itirafçı olması üzerine Oktar, geçen günlerde İstanbul Emniyeti’ne bir mektup yazdı. Milliyet'in haberine göre Oktar’ın, “Mehdilikten vazgeçersem serbest bırakır mısınız?” diye sorduğu öğrenildi.