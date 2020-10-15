Adnan Oktar'a videosunu izlettirdiler! Bakın kendisini nasıl savundu

İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde görülen Adnan Oktar Suç Örgütü davasında bu hafta örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın, ek iddianamelere karşı savunmaları alınmıştı.

4 gündür devam eden duruşmalarda mahkeme heyeti Adnan Oktar'a FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e övgüler dizdiği video izlettirildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, mahkemede izlenen videoda Oktar, teröristbaşı Gülen'i öve öve bitiremeyerek en az 300 konuşması olduğunu söylüyor. Adnan Oktar'ın kapatılan A9 televizyonunda yaptığı programdaki konuşmalarının yer aldığı videoda Oktar, "Fetullah Hoca mülayim bir insan, şefkatli, yurtdışında durması da benim acayibime gidiyor. Ben daha da olmazsa gidip hocamı alıp gelecem ben buraya yani. Hakikaten bana biraz garip geliyor bu yani, niçin yani ne yapmış, adam mı kesmiş, yol mu kapatmış, gasp mı etmiş, hayır hiçbir şey yapmamış ki. Hiçbir suçu yok” ifadelerini kullanıyor.

“Şaka yaptım”

Oktar diğer bir konuşmasında ise "Şimdi de güya bize karşı Fetullah Hocayı kullanmaya kalkıyorlar. Halbuki Fetullah Hoca beni sever, ben Fetullah Hocayı çok severim. Hem nasıl bir sevgi" diyor.

Duruşmada FETÖ’yü öven videoları izlettirilen Oktar, bu konuşmalarında şaka yaptığını, kinayeli konuştuğunu iddia ederek kendini savundu.

"Fetullahçı Terör Örgütüne yardım" ile de suçlanan Adnan Oktar, FETÖ'ye karşı olduğunu ve programlarında Fetullah Gülen'i de kötülediğini iddia etmişti.