0553 313 94 23

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar ile ilgili yürütülen soruşturmaya Başsavcı Vekilleri ve Savcı görevlendirmeleri yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 15:58
Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmaya yeni Başsavcı ve Savcılar görevlendirildi.

Buna göre, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Kenan Doğan, Cumhuriyet Savcısı Serdar Akan ve Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasına bakmak üzere görevlendirildi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:58
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta ATO’dan istihdam seferberliği
    1. Ayvalık’ta ATO’dan istihdam..
    2. Alev alev yanan kağıt yüklü tır, TEM’i..
    3. Başkan adayı kalp krizi geçirince..
    4. Engelli Eğitim Merkezi’nde bilgi..
    5. İl Özel İdaresi desteğiyle 500 adet..
    6. "Gezi" sanıkları 24 Haziran'da hakim..
    7. Dülgeroğlu: “1 Nisan’da kutlamaya..
    8. Kastamonu’ya Millet Bahçesi yapılacak
    9. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler sürüyor
    10. Büyükelçiler gala yemeğinde..
    11. Rusya'dan kritik Suriye hamlesi:..
    12. İstanbul'da orman yangını!
    13. Antalyaspor, Galatasaray maçının..
    14. Araç kiralama devi iflas etti! Tüm..
    15. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili..
    16. Bilecik’te çömlek ustası atölyesini..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 yılında..
    18. "Erzurumspor'un ligde kalacağına..
    19. 80 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
    20. Çarşı mahalle bekçileri göreve hazır
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar