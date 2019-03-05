Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar ile ilgili yürütülen soruşturmaya Başsavcı Vekilleri ve Savcı görevlendirmeleri yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmaya yeni Başsavcı ve Savcılar görevlendirildi. Buna göre, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Kenan Doğan, Cumhuriyet Savcısı Serdar Akan ve Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasına bakmak üzere görevlendirildi.

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