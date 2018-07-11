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Adnan Oktar çetesine bir operasyon daha

Sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alına suç örgütü lideri Adnan Oktar ve çetesine yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
Adnan Oktar çetesine bir operasyon daha

Adnan Oktar ve çetesine yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor.

Kandilli'de bulunan bir villada gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı.

Bir çevik kuvvet otobüsüne bindirilen 9 kadın Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.

 

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
  1. operasyon
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. Vatan Caddesi
  4. adnan oktar

YORUM YAZ

  • hilmikurthilmikurt18 sa önce
    senin filmin bitti artık oktar efendi
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