Adnan Oktar çetesine bir operasyon daha
Sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alına suç örgütü lideri Adnan Oktar ve çetesine yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor.11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
Adnan Oktar ve çetesine yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor.
Kandilli'de bulunan bir villada gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı.
Bir çevik kuvvet otobüsüne bindirilen 9 kadın Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.
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