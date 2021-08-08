Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü'nden CHP'ye 'öğrenci' tepkisi

Rektör Aldemir, Katar’ın her yıl 35 ile 40 arasında öğrenciyi yurtdışına gönderdiğini belirterek, “gelenlerin hepsini ben alırım” dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Katar’ın her yıl eğitim için yurt dışına 35 ile 40 arasında öğrenci yolladığını belirterek, “insanları demoralize etmenin bir manası yok yazıktır günahtır. Katar nüfusu 2 milyon 200’dür. 2020 yılında 37 öğrenci yurtdışına gönderebilmiş, 37 öğrencinin 37’si Türkiye’ye gelse ne olur gelmese ne olur. Gelenlerin hepsini ben alırım” dedi.

Rakamlarla açıkladı

Katar hükumetinin her sene yurt dışına öğrenci yolladığını söyleyen Rektör Aldemir, 2020 yılında Türkiye’ye gelen öğrenci sayısının sadece yedi olduğunu belirtti. Aynı yıl içinde Katar’dan Amerika, Fransa ve İngiltere’ye de 5’er öğrenci gittiğini kaydeden Aldemir, rakam vererek sürdürdüğü açıklamasını sitemle tamamlayarak şunları söyledi; “Katar’ın nüfusu 2 milyon 200 bindir. 2020 yılında 37 öğrenci yurt dışına gönderebilmiş. 37 öğrencinin 37’si Türkiye’ye gelse ne olur gelmese ne. 2020 yılında 7 tane öğrenci gelmiş, bu yıl da 7 gelsin, 7’sini de ben alıyorum arkadaş. Bu kadar ayıp bu kadar aşağılık bir şey olur mu ya.”

Hatırlanacağı gibi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günlerce televizyon ekranlarına çıkıp Katar’dan gelen öğrencilerin Tıp Fakültelerine sınavsız alınacağı yönünde açıklama yapmış, ancak gerçeğin böyle olmadığı anlaşılınca da sessizliğe bürünmüştü.