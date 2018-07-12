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Adnan kedicikleri Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan etmiş!

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar ve suç örgütünün CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Oktar’ın kediciklerinin siyasi liderlere başlattığı ziyaretlerde ilk olarak Kılıçdaroğlu ile görüştükleri ortaya çıktı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
Adnan kedicikleri Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan etmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde 235 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı.

İLK SİYASİ GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE OLMUŞTU

"Adnan Oktar'ın kedicikleri" siyasilere başlattıkları seyahat turlarında ilk adresleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biri olan Gülşah Güçyetmez de, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra silmesi dikkat çekmişti.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. kedicik
  4. CHP
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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