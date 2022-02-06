Adnan Kahveci dualarla anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın danışmanlığını da yapan Kahveci için, Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Burada konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kahveci’nin örnek yaşantısını gelecek nesillere aktarmak istedik” dedi. Adnan Kahveci’nin mezarına karanfil bırakılan programda, lokma ikram edildi. Törene, bazı partilerin ve STK’ların temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.