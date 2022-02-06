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Aktüel Adnan Kahveci dualarla anıldı
Aktüel

Adnan Kahveci dualarla anıldı

Bolu-Gerede yakınlarında geçirdiği şüpheli trafik kazasında eşi ve kızıyla hayatını kaybeden mili ve manevi duruşuyla örnek bir devlet adamı olan eski bakanlardan Adnan Kahveci, vefatının 29. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:49:00 -
Adnan Kahveci dualarla anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın danışmanlığını da yapan Kahveci için, Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Burada konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kahveci’nin örnek yaşantısını gelecek nesillere aktarmak istedik” dedi. Adnan Kahveci’nin mezarına karanfil bırakılan programda, lokma ikram edildi. Törene, bazı partilerin ve STK’ların temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

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