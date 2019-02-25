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Adnan Albayrak WDU Başkanı oldu

Adnan Albayrak, Dünya Diplomatlar Birliği (World Diplomats Union) Başkanı oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:28
Adnan Albayrak WDU Başkanı oldu

Adnan Albayrak, Dünya Diplomatlar Birliği (World Diplomats Union) Başkanı oldu.



Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin tam üyesi olması için, her türlü girişimlerde bulunmak amacıyla kurulan Dünya Diplomatlar Birliği’nin başkanlığına getirildi.



Albayraklar Şirketler Grubu’nun CEO’su Sertan Ayçiçek’in yaptığı yazılı açıklamada, “Dünya Diplomatlar Birliği (World Diplomats Union WDU) Gördüğümüz lüzum üzerine Günther Meinel ile tüm ilişiğimizi kesmiş bulunmaktayız. Oy birliği ile kuruluşun Dünya Başkanlığına Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak getirilmiş olup Birliğin Dünya Eş Başkanlığı görevini Kıbrıs GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yürütecektir. Başkan Yardımcılıklarına ise Sezai Tatlı ve Katrien Buekers atanmıştır” denildi.



Açıklamada Birliğin yeni tüzüğü ile tamamen münferit yapıda olduğu, Genel Merkezinin İstanbul’da olduğu ve tüm ülke başkanlıkları ve temsilciliklerinin yeni yönetim kuruluna bağlı olacağı aktarılırken Eş Başkan Serhat Akpınar’ın birliği New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısında temsil edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:28
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