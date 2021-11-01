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Gündem Adli Tıp’tan Belkavli’ye ‘zindanda öl’ raporu!
Gündem

Adli Tıp’tan Belkavli’ye ‘zindanda öl’ raporu!

Sivas mazlumlarından ağır sara hastası Faruk Belkavli zindanda ölüme terk edildi. Adli Tıp Kurumu, 28 yıldır kapatıldığı cezaevinde sağlık durumu kötüleşen ve 45 kiloya kadar düşen sara hastası Faruk Belkavli’nin zindan sürecinin devam etmesinde sağlık açısından sakınca olmadığına raporladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:35:00 - 2021-11-01 12:08:21
Adli Tıp’tan Belkavli’ye ‘zindanda öl’ raporu!

YAVUZ SELİM  İSTANBUL

Ağır sara hastalığı ve anskiyete bozukluğu nedeniyle sağlık durumu cezaevi şartlarında oldukça ağırlaşan Sivas davası sanığı Faruk Belkavli’yle ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan “zindana devam” kararı çıktı. Hukukçular, kararın büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

Zindanda çürüyen bir fidan

1993 yılından bu yana cezaevinde tutulan Faruk Belkavli, sağlık problemleri sebebiyle sürekli gündeme geliyor. Epilepsi hastalığı en ileri aşamaya gelen, sık sık sara krizleri geçiren Faruk Belkavli’nin durumu, cezaevi koşullarında her gün daha da kötüleşiyor. Destek almadan tek başına hayatını idame ettiremeyen Belkavli, 45 kiloya kadar düşmüş durumda. Cezaevinde kaldığı dönemde önce babasını, sonra annesini kaybeden ve adeta hayatta tutunacak dalı kalmayan Belkavli’nin hem beden hem de ruhî anlamında çöküntüye uğradığı biliniyor.

‘Zindanda öl’ raporu!

Sağlık durumu kritik hale gelen Faruk Belkavli, tetkikleri yapılmak üzere Ekim ayının başında Kayseri Bünyan Cezaevi’nden İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’ne nakledilmişti. Akit’in ulaştığı bilgiye göre Adli Tıp, 28 yıldır kapatıldığı cezaevinde sağlık durumu kötüleşen ve 45 kiloya kadar düşen sara hastası Faruk Belkavli’nin zindan sürecinin devam etmesinde sakınca olmadığına yönelik rapor hazırladı. İstanbul Adli Tıp’ın Belkavli’yle ilgili hazırlanan raporunda, cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalığının olmadığı şeklinde gerçeklere aykırı ifadeler yer aldı.

Tuna: Karar, hayati derecede hatalı

Karara sert tepki gösteren Sivas davası avukatlarından 23. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, Adli Tıp Kurumu’nun gerçeklere uygun olmayan yanlı rapor hazırladığını söyledi. “Bu rapor ilmi, sıhhi ve hukuki değildir” diyen Av. Hüsnü Tuna, “Adli Tıp Kurumu sağlık durumuna göre değil siyasi atmosfere göre karar açıklamıştır. Adli Tıp’ın Belkavli kararı hayati derecede hatalıdır” sözlerini sarf etti.

Hukukçu Tuna, “Aynı yanlışı Ahmet Turan Kılıç’ta da yaptılar. Ahmet amcayı 86 yaşına kadar zindanda tuttular. Birçok kez ‘cezaevinde kalabilir’ raporu vermişlerdi. Sonunda hakiki duruma uygun bir karar vermişler ve 86 yaşında tahliye olan Ahmet amca kısa bir süre sonra vefat etmişti. Şimdi de Faruk Belkavli aynı yanlışa tâbi tutuluyor. Bu usül ne ilmi, ne sıhhi, ne de hukuki değildir. Adli Tıp Kurumu adeta günün şartlarına göre rapor hazırlayıp sanıklara veriyor” diye konuştu.

‘28 Şubat’ korkusu

Hukukçu Tuna, tepkisini şu sözlerle sürdürdü, “28 Şubat sanıklarıyla ilgili ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiler diye, korkularından gerçek hasta olan hükümlülerin raporunu da veremeyecek hale geldiler. 28 yıldır cezaevinde olan birinden bahsediyoruz. 80 kilodan 45 kiloya kadar düşmüş. Hastalık Faruk Belkavli’yi günden güne eritiyor. Diğer tarafta ise on yıllardır lüks bir hayat yaşayan, 60 kilodan 90 kiloya çıkmış ve semizlenerek devam eden var. 28 Şubat sanıklarıyla Belkavli asla mukayese edilemez.”

 

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Adli Tıp'a çağrı: Belkavli’nin ölümünü beklemeyin!

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Yorumlar

Mustafa kaya

EYY AKP NERDESİN. NECDET SEZER KADAR DA MI OLAMADIN.ZAMANINDA TÜM PKK VE DHKP CLERI ÇIKARDILAR.
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Mustafa kaya

AKP SANA BU MİLLET NE İÇİN OY VERDI.SEN LAİKÇILERE MEYDAN VERDIN.28 ŞUBATTA MÜSLÜMANLARA ZALIMLIK YAPTILAR BU LAİK YOBAZLAR
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