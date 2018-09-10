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Adıyaman'da yıldırım düştü: 2 kişi yaralandı

Kahta ilçesinde evin çatısında kışlık ürün kurutanların üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:00
Adıyaman'da yıldırım düştü: 2 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Bozpınar köyünde evin çatısında  kış aylarında kullanılmak üzere kurutmalık ürün hazırlayan Sami Koç ve Tayyip  Koç'un üzerine yıldırım isabet etti.

Olayda yaralanan iki kişi, evde bulunanların durumu haber vermesi  üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sami Koç daha sonra Adıyaman Devlet  Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 08:00
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