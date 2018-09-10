Adıyaman'da yıldırım düştü: 2 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Bozpınar köyünde evin çatısında kış aylarında kullanılmak üzere kurutmalık ürün hazırlayan Sami Koç ve Tayyip Koç'un üzerine yıldırım isabet etti.

Olayda yaralanan iki kişi, evde bulunanların durumu haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sami Koç daha sonra Adıyaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.