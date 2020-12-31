Adıyaman'da vatandaşa bir günlüğüne ücretsiz şehir içi seyahat

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni yıl dolayısıyla bir hayırsever tüm minibüsleri kiralayarak halkın hizmetine sundu.

İlçede manav işleten Lütfü Elmalı, 2020 yılının herkes için çok zor geçtiğini, bugünlerin geride kalacağına inandıklarını belirtti.

Kalabalık ve sağlıklı günlere yeniden kavuşulacağına olan inancını dile getiren Elmalı, "Bu zor günlerde ekmeğimizi bölüşmek istedik. 2020 yılının son günü olan 31 Aralık tarihinde ilçemizdeki tüm şehir içi ulaşımın giderleri tarafımızca karşılanmış olup şehir içi ulaşımı kullanan hiçbir vatandaşımızdan ücret alınmayacaktır." dedi.

Elmalı, yeni yılın herkese mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.