  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-31 10:53:48 -
Adıyaman'da uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da evlerinin terasında uyudukları sırada üstlerine soba bacası yıkılan çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde iki katlı evlerinin terasında uyuyan Semra ve Ferhat Uğurlu çiftinin üzerine rüzgardan dolayı baca yıkıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğurlu çifti, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cansız bedenleri otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı