Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı Kaza sonrası çıkan kavgada bir polis memuru darp sonucu yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Burak Fırat idaresindeki 02 AH 020 plakalı otomobil, Malazgirt Mahallesi'nde Yavuz Güzel idaresindeki 02 KA 580 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Muharrem Güzel, Hatice Güzel ve Çiğdem Güzel yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan trafik polisi Emrah Şener, aldığı darbeler sonucu yaralandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu, kavgaya karıştıkları iddia edilen 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



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