Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Hilal Tak (28) idaresindeki 23 LD 412 plakalı otomobil, Adıyaman - Kahta kara yolu Kömür Beldesi yol ayrımında, kenardaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Tak ile eşi Mahmut Tak (33) otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Ağır yaralanan Tak çifti, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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