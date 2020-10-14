Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Seyfettin Karaman idaresindeki 02 ABL 327 plakalı minibüs, Adıyaman Gölbaşı kara yolu Çakal Köprüsü yakınlarında, Derviş Kuruca'nın kullandığı 02 AAJ 881 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki Hülya Karaman yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hülya Karaman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.