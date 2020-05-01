Adıyaman’da test yapılan 33 kişiden 19’u pozitif çıktı

Önceki gün karantina altına alınan Adıyaman’ın Besni ilçesinde Uzunkuyu köyünde vaka sayısı 19’a yükseldi.

Gaziantep’te tekstil fabrikasında çalışan F.B. bağ bahçe işinde çalışmak için Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyüne geldi. Fabrikada ki işçilerde korona virüs (Covid-19) rastlanınca F.B’de test yaptırdı. F.B. ile birlikte ailesinden 5 kişinin daha test sonucu pozitif çıktı. Besni ilçesinin en büyük köylerinden birisi olan 800’ün üzerinde nüfusa sahip Uzunkuyu köyünde 6 kişide korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri karar ile köy karantina aldı. Köye giriş ve çıkışlara güvenlik güçleri izin vermiyor. F.B.’nin köyde temas ettiği düşünülen 27 kişiye daha numune örnekleri alınarak test yapıldı. Yapılan test sonucunda 27 kişi içerisinden 13’ünde test sonucu pozitif çıktı. Köydeki vaka sayısı 19’a yükseldi.

Besni ilçesinde 19’u Uzunkuyu köyü olmak üzere toplam vaka sayısı 24’e yükseldi.