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Aktüel Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:58:43 -
Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda çek, senet ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. ile S.T. tutuklanırken, R.Y. ve B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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