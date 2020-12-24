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Aktüel Adıyaman'da tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı
Aktüel

Adıyaman'da tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:02:23 -
Adıyaman'da tartıştıkları inşaat sahibi tarafından silahla vurulan iki işçi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan kavgada inşaat sahibi tarafından tabancayla vurulan iki işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'ndeki inşaatın önünde inşaat sahibiyle işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine inşaat sahibi tabancayla ateş etti.

Yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarılıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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