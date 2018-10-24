Adıyaman’da sel nedeniyle 120 hayvan telef oldu

Samsat İlçesine bağlı Ovacık Köyünde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Sel sularının geçtiği alanda bulunan bir otomobil metrelerce sürüklenerek bir bahçeye girerek dura bildi. Köy meydanında bulunan bir ahırın duvarı ise sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Sel sularından dolayı duvarın yıkılması ile ahırda bulunan 120 küçükbaş hayvan ile 40 kovan bal arısı sel sularına kapılarak telef oldu. Yaşanan olaylar sonrası olay yerine gelen AFAD ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak hasar tespitinde bulundu.



Olayı anlatan vatandaşlardan Abdulmecit Ertan, “Biz Samsat’ın Ovacık Köyünde ikamet ediyoruz. 19.45 sıralarında sağanak başladı burada. 15 Dakika içerisinde köyümüzü sel vurdu. Köyümüzde bulunan 200 küçükbaş hayvandan yaklaşık 120 tanesi telef oldu. 40 Arıkovanı, 1 araba ve bunlarla birlikte ahırlar yıkıldı. Şuanda gerçekten bir mağduriyet yaşıyoruz” dedi.



Otomobili selde sürüklenip 120 hayvanını da kaybeden Haci Ali Ertan, “Valla 120’ya yakın telef oldu. 120 hayvanım gitti yani. Arabam şuanda yarı gömülü halde, bilmiyoruz ama devletimiz bir şey yaparsa memnun oluruz” diye konuştu.