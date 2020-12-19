  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adıyaman'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Adıyaman'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:25:13 -
Adıyaman'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 şişe sahte içki, 10 litre etil alkol ile 2 ruhsatsız tabanca, 3 uçaksavar mermisi ve 10 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’
Dünya

Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıkla..
Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?
Gündem

Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşl..
Bakan Dönmez'den yerli şarj müjdesi! Yerli otomobil TOGG ne kadar sürede şarj olacak?
Otomotiv

Bakan Dönmez'den yerli şarj müjdesi! Yerli otomobil TOGG ne kadar sürede şarj olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobillerin şarj ünitelerini de üreteceklerini açıklayarak batarya dolum süresi konus..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay