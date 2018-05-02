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Adıyaman'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde şüpheli valiz alarmı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşı tarafına bırakılan valiz paniğe neden oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:07
Adıyaman'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde şüpheli valiz alarmı

Şüpheli valiz bomba imha uzmanlarınca patlatıldı.

Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşı tarafında park halinde olan bir tırın önünde valiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri müdürlük çevresinde ve olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri alarak durumu bomba imha uzmanlarına bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel kıyafetler sonrası valize fünye yerleştirdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde valiz fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatıldı. Paniğe neden olan valizden çöp çıktı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:07
  1. adıyaman
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