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Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! Anne öldü, baba ile bebek yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan- Malatya kara yolu 15’inci kilometresinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i bebek ve 2 kişi yaralandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:30
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı! Anne öldü, baba ile bebek yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i bebek ve 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Üzümcü ile eşi Cennet Üzümcü ve ismi öğrenilmeyen 1 yaşındaki bebekleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan anne Cennet Üzümcü doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Cennet Üzümcü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Baba Mehmet Üzümcü ile bebeğin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:30
  1. Malatya
  2. Adıyaman
  3. Çelikhan ilçesi
  4. trafik kazası
  5. Otomobil şarampole yuvarlandı
  6. ölü ve yaralılar var

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