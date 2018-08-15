Adıyaman'da otomobil kamyonla kaza: 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:13
Çetin Gülbeyaz idaresindeki 02 BH 452 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Hasancık köyü yakınlarında Necmettin Taşar idaresindeki 40 EC 899 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Mehmet Akif Taşar ve Mehmet Keser yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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