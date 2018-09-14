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Adıyaman'da morgda cenazeler karışınca mezar açıldı

Gölbaşı ilçesinde morgda cenazelerin karışması nedeniyle, defnedilen cenaze mezardan çıkarılarak gerçek sahiplerine teslim edildi.

14 Eylül 2018 Cuma 10:24
Adıyaman'da morgda cenazeler karışınca mezar açıldı

Olay, Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi morgunda meydana geldi. Gölbaşı ilçe merkezinde ikamet eden ve nefes darlığı nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Ayşe Özgenel (67) hastane morguna kaldırıldı.

 Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde ikamet eden ve yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ümmü Akat'ın (97) cenazesi de morga konuldu.

 Gün içerisinde Ayşe Özgenel’in yakınları morga gelerek, görevli ile birlikte morgda cenaze yıkama işlemini yaptı. Cenazenin yüzüne dikkat etmeyen yakınları Ayşe Özgel sanarak, Ümmü Akat’ın cenazesini yıkadı. Ayşe Özgel sanılarak Ümmü Akat’ın cenazesi Gölbaşı Belediyesi İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

 Aynı gün Ümmü Akat’ın yakınları da morga gelerek cenazelerini almak istedi. Yıkamak için cenazelerinin yüzünü açan yakınları gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görevli tarafından verilen cenazenin Ümmü Akat’a ait olmadığı fark edildi. Cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Morgda başka cenaze olmaması nedeniyle Ümmü Akat’ın cenazesinin Ayşe Özgel’in cenazesiyle karışmış olabileceği kanaatine varıldı.

 Ümmü Akat’ın yakınları hastane yönetimine başvurdu. Kendi cenazelerinin başka bir aile tarafından gömüldüğünü öğrenen aile bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Cumhuriyet Savcılığı mezarın açılması için gerekli izinleri verdi.

 Gerekli izinlerin alınmasının ardından Gölbaşı İlçe Mezarlığı'na Ayşe Özgel diye defnedilen Ümmü Akat’ın mezarı açıldı. Akat’ın cenazesi mezardan çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Yakınları Akat’ın cenazesini Harmanlı Beldesi Mezarlığı'nda defnetti.

 Hastane morgundan alınan Ayşe Özgel’in cenazesi ise daha sonra Gölbaşı Belediyesi İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

 Her iki cenazenin yakınları da olayda kasıt olmadığını ancak daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

 Yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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