Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten gelişme

Adıyaman'da kalp krizi geçiren Eşref Polat (53), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. 15 Gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Polat, iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

YOLDA YİNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hastaneden çıkarak Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel köyüne gitmek için köy minibüsüne binen Polat, minibüs Eski 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarından geçtiği esnada yine kalp krizi geçirdi. Eşinin kalp krizi geçirdiğini fark eden Hatice Polat durumu sürücüye anlatarak kendilerini hastaneye götürmesini istedi.