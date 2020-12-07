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Aktüel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:28:16 -
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nurettin Delikanlı idaresindeki 02 AVV 947 plakalı otomobille Mustafa Çetinkaya yönetimindeki 38 EC 713 plakalı otomobil, Kahta Bölükyayla beldesi yolu tarihi Karakuş Tümülüs kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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