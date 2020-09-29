  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adıyaman'da hayvanlarda "üç gün hastalığı" görülmesi üzerine uyarı yapıldı
Aktüel

Adıyaman'da hayvanlarda "üç gün hastalığı" görülmesi üzerine uyarı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:37:18 -
Adıyaman'da hayvanlarda "üç gün hastalığı" görülmesi üzerine uyarı yapıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bazı köylerdeki hayvanlarda "üç gün hastalığı" görülmesi üzerine uyarı yapıldı.

Merkeze bağlı Kuyulu, Gümüşkaya ve Işıklı köylerindeki büyükbaş hayvanlarda yüksek ateş ve bazı rahatsızlıklar görüldü.

Köylülerin ihbarıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, hayvanlarda sinek ısırmasıyla bulaşan üç gün hastalığı tespit edildi.

Ekipler muhtarlarla birlikte köyleri gezerek hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu.

Öte yandan, cami hoparlörlerinden de büyükbaş hayvanlarda sinek ısırmasıyla yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık, ağız burun akıntısı ve ölüm gibi sonuçları olan hastalıkla en iyi mücadele yönteminin sinek ilacı olduğu; ahırların, çevresinin ve atıkların ilaçlanması istendi.

Uyarılarda hayvanların temiz su ve yemlerle beslenmesi gerektiği, hasta olan hayvanlar için veteriner hekimlerle iletişime geçilebileceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler
Dünya

Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler

İngiliz devlet televizyonu BBC'nin sunucusu tarihi gerçekleri Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan'ın yüzüne vurdukça mosmor olmuştu...
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması
Dünya

Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması

Ermenistan'ın İskender Füzesi tehdidine cevap veren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, kullanırlarsa buna verilecek uygun bir ceva..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay