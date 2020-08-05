Adıyaman'da hangi mahallelerde karantina uygulanıyor?
Adıyaman'da hangi mahallelerde karantina uygulanıyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina, Adıyaman'da 35 evde uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın da yakından takip ettiği karantina uygulaması yapılan mahalleler haberin detayında yer alıyor. Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, İmamağa, Karapınar, Elmacık, Kayalık, Malazgirt, Sümerevler, Yavuz Selim, Turgut Reis, Yeşilyurt ve Yeni mahallede karantina uygulanıyor mu? İşte detaylar...
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, İmamağa, Karapınar, Elmacık, Kayalık, Malazgirt, Sümerevler, Yavuz Selim, Turgut Reis, Yeşilyurt ve Yeni mahallelerinde 35 evde karantina uygulanmasına karar verildi.